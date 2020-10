Milan, battuto un altro record: non accadeva dal 1959

Il Milan ha segnato almeno due gol per undici partite di fila. I rossoneri eguagliano il record che durava dal 1959.

Con le tre reti segnate stasera contro la Roma, che non sono valse la vittoria, il Milan batte comunque un importante record che durava dal 1959. I rossoneri segnano almeno due gol per undici partite consecutive, considerando tutte le competizioni.

Un altro record che testimonia l’incredibile lavoro di Stefano Pioli e di tutta la squadra. Il Milan ora crede fortemente nelle proprie capacità e non vuole fermarsi. Fondamentale in questa striscia è sicuramente l’apporto di Zlatan Ibrahimovic, che ha segnato anche stasera due gol. Importante anche il passaggio al 4-2-3-1, che ha consentito alla squadra di Pioli di trovare la via della rete con molta più regolarità. Una regolarità che è valsa un nuovo importante primato che il Milan vuole assolutamente migliorare, già da giovedì contro lo Sparta Praga.

