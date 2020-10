Kjaer: “Mantenere i piedi per terra. Qui per dare esperienza”

Simon Kjaer ha parlato nel post partita contro la Roma. Dichiarazioni da leader della squadra, che lo ritiene sempre più indispensabile.

Simon Kjaer è sempre più un elemento fondamentale di questo Milan. Intervistato da Sky Sport, il difensore danese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la gara contro la Roma: “Sono venuto il Milan per dare esperienza alla squadra e per dare il massimo. Stiamo migliorando e stiamo crescendo diventando una grande squadra. La qualità c’è sempre stata, ma piano piano abbiamo preso fiducia. Abbiamo sempre lavorato tanto. Man mano che vinci le partite la squadra cresce. Pioli ha fatto un grande lavoro e abbiamo alzato il nostro livello”.

“Ci stiamo divertendo molto, il giorno in cui non mi divertirò più smetterò. Il Milan è sempre stato un sogno, ora sono qua” – prosegue Kjaer. “Mi spiace per San Siro, con i tifosi è un’altra cosa. Stiamo crescendo, ma dobbiamo ricordare anche dove siamo partiti. Dobbiamo mantenere i piedi per terra. Stasera abbiamo pareggiato, da domani lavoreremo per la partita di giovedì. Questa è la nostra mentalità: ogni giocatore dà una mano al suo compagno”.

