Milan-Roma, probabili formazioni: chance Tatarusanu, dubbio Calhanoglu

Milan-Roma, probabili formazioni: Pioli sostituisce l’assente Donnarumma con Tatarusanu, mentre su Calhanoglu è ancora un po’ indeciso.

Stasera a San Siro si gioca il big match di campionato Milan-Roma. Una partita dall’esito sempre incerto e che potrebbe regalare spettacolo, considerando i valori in campo.

Stefano Pioli stamattina ha saputo di dover rinunciare a Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge a causa della positività al Covid-19. In porta il titolare sarà Ciprian Tatarusanu, che farà il suo debutto ufficiale con la maglia rossonera e dovrà farsi trovare pronto.

In difesa torna Davide Calabria a destra, mentre il resto del reparto è completato dai confermatissimi Simon Kjaer, Alessandro Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Ismael Bennacer si riprende il suo posto da titolare e affiancherà Franck Kessie, panchina per Sandro Tonali.

Sulla trequarti nel 4-2-3-1 milanista è sicuro di giocare Alexis Saelemaekers, mentre vi sono più dubbi sulle altre due maglie da assegnare. Hakan Calhanoglu ha recuperato in extremis e non è detto che Pioli voglia lanciarlo subito dal primo minuto. Dovesse partire dalla panchina, il trequartista centrale potrebbe essere uno tra Rade Krunic e Brahim Diaz. Sulla fascia sinistra possibile chance per Rafael Leao, con Diaz in ballottaggio pure per quella posizione. Centravanti titolare, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic.

Paulo Fonseca dovrebbe schierare la Roma con il modulo 3-4-2-1. Antonio Mirante sarà protetto dal terzetto difensivo Mancini-Ibanez-Kumbulla. A centrocampo sulle fasce agiranno Davide Santon (in ballottaggio con Karsdorp) a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra, con Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini interni della mediana. Henrikh Mkhitaryan e Pedro supporteranno Edin Dzeko.

MILAN-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu (Krunic/Diaz), Rafael Leao (Diaz); Ibrahimovic.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon (Karsdorp), Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

