Donnarumma è già impaziente: “Quanto manca?” | FOTO

Donnarumma è positivo al Covid. Il portiere rossonero però non vede l’ora di rientrare, come testimoniato dal suo intervento su Instagram.

Donnarumma è risultato positivo al Coronavirus ed è a casa in quarantena. Il portiere rossonero ha già saltato la gara casalinga contro la Roma e non sarà disponibile fino a tampone positivo.

Gigio non vede l’ora di rientrare e sta contando i giorni che lo separano dal ritorno in campo. Il numero 99 è intervenuto su Instagram con una storia molto significativa e un messaggio: “Quanto manca?”. Il Milan spera di recuperarlo al più presto, vista anche la scarsa prestazione di Tatarusanu contro la Roma. L’ex portiere del Lione è apparso tutt’altro che sicuro e ha fatto rimpiangere Donnarumma. Il Milan dovrà affidarsi ancora all’estremo difensore romeno almeno per le gare contro Sparta Praga in Europa League e Udinese in campionato. Altre due giornate, almeno, lontano dai pali rossoneri per Donnarumma.

MILAN-ROMA, GIACOMELLI SOSPESO