Milan-Roma, Giacomelli sospeso un mese: decisione inevitabile

Autore di un arbitraggio molto discutibile in Milan-Roma, Giacomelli è stato sospeso per un mese.

Piero Giacomelli, arbitro di Milan-Roma, è stato sospeso per un mese per le decisioni discutibili prese durante il match. Stessa sorte tocca all’adetto VAR Luigi Nasca.

La serataccia per loro inizia al 69′ quando Giacomelli fischia un calcio di rigore molto dubbio a favore della Roma per presunto fallo di Bennacer su Pedro.

L’arbitro decide – forse per compensazione – a favore del Milan al 78′ quando il difensore della Roma Mancini, nel tentativo di calciare, manca il pallone in area. Per Giacomelli è fallo su Calhanoglu e rigore per i rossoneri, poi trasformato da Ibrahimovic.

Colpevole dei misfatti anche Luigi Nasca, che non ha invitato Giacomelli a rivedere al VAR le decisioni, come supplicato dai giocatori in campo.

Giacomelli e Nasca avranno tempo per riflettere sugli errori, che potevano condizionare una gara bellissima.

