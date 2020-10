Clamoroso dalla Spagna: Milan su Sergio Ramos

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero in corsa per Sergio Ramos. Lo rivelano in Spagna. Il difensore non ha ancora rinnovato col Real Madrid.

Il Milan sembra aver imboccato la retta via per un rapido ritorno in Champions, ma il campionato è ancora molto lungo e tutto può succedere. L’arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic ha dato una scossa, così come quello di Simon Kjaer. L’obiettivo, ormai dichiarato, è quello di costruire una rosa giovane ma con qualche importante elemento di esperienza.

Sergio Ramos sarebbe molto più che un elemento di esperienza. Stando a quanto da Diario Madridista, il Milan sarebbe interessato alla situazione del difensore del Real Madrid, in scadenza di contratto fra meno di un anno. Il capitano dei Blancos non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Paolo Maldini, per lui un vero e proprio idolo. E questo potrebbe essere un fattore da non sottovalutare per il suo futuro.

Sergio Ramos Milan, la clamorosa news

Eduardo Inda, direttore di Ok Diario, intervento a El Chiringuito, ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di Sergio Ramos. Le due parti sono ancora in trattativa: non ci sarebbero problemi di natura economica, bensì di anni di contratto. Il Real gli offre il rinnovo di un anno, il difensore invece ne vuole almeno due. C’è ottimismo sul prolungamento, ma è chiaro che da qui ai prossimi mesi tutto può succedere.

Come scrive Diario Madridista, sulle tracce di Sergio Ramos ci sarebbero in particolare la Juventus e il Paris Saint-Germain. A queste, però, si sarebbe aggiunto anche il Milan, che ha tanta voglia di tornare grande e quindi insegue anche calciatori di questo tipo. Chiaramente il ritorno in Champions aiuterebbe e non poco Maldini in questa trattativa. Il capitano del Real è un calciatore straordinario e di altissimo livello, quindi cerca uno scenario importante.

Uno sforzo economico

Il Milan per lui potrebbe essere una bella sfida, ancora più affascinante con la presenza di Maldini. Ma è chiaro che servirebbe uno sforzo economico importante da parte di Elliott Management: Sergio Ramos guadagna un bel po’ al Real e per un approdo in rossonero dovrebbe sicuramente decurtarselo.

L’affare è difficile se non impossibile, quindi le voci che arrivano dalla Spagna sono da prendere con le pinze e senza dargli troppo peso. E’ un’indiscrezione di Calciomercato ed è probabile che tale rimarrà. Occhio però a sottovalutare questo tipo di situazioni in futuro: se il Milan riuscirà a tornare ad alti livelli, acquisti come questo non saranno più utopia. Per adesso, però, lo sono, e bisogna esserne consapevoli.

