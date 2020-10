Ilicic depresso, Gomez rivela: “Stava esplodendo”

Josip Ilicic dell’Atalanta ha avuto un momento molto difficile. Il Papu Gomez ha spiegato i motivi del suo allontanamento dal calcio.

L’Atalanta da qualche settimana ha ritrovato anche Josip Ilicic. Il fantasista sloveno è uno dei migliori calciatori della rosa nerazzurra, ma tempo fa è stato vicino a dire addio al calcio giocato.

Ilicic infatti, dopo il lockdown dovuto alla pandemia mondiale, ha fatto fatica a tornare in forma. Ad un certo punto, durante l’estate, ha preferito allontanarsi da Bergamo e ritirarsi per qualche tempo nella sua Slovenia.

A rivelare ciò che è realmente accaduto al calciatore è stato oggi il capitano atalantino Alejandro Gomez. Intervistato da Tyc Sports, il Papu ha raccontato i problemi del compagno di squadra: “Ilicic ha passato momenti difficili. Ha avuto il Coronavirus nel periodo più duro. Ha sofferto molto ed è caduto in depressione, è come se stesse per esplodere emotivamente”.

Gomez ha però rincuorato tutti sulle sue attuali condizioni: “Ora si è ripreso, sta bene ed è qui con noi. E’ importante per il gruppo e per l’Atalanta averlo a disposizione. Ma possono capitare momenti di forte crisi, in cui tutto sembra andare male”.

LEGGI ANCHE -> CALABRIA, ALTRA PROVA DA APPLAUSI