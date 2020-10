Leao fa felice il Milan – Idee chiare sul mercato

Il Milan ha deciso da tempo di puntare su Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha ricevuto delle offerte ma per i rossoneri è un punto fermo del progetto

E’ più che positivo l’inizio di campionato di Rafael Leao. L’attaccante è stato chiamato a prendere il posto di Ante Rebic, out dal match del 27 settembre contro il Crotone per un infortunio alla caviglia, non facendolo rimpiangere.

Nelle tre partire di Serie A contro Spezia, Inter e Roma il portoghese è risultato sempre decisivo: contro i liguri, spostato nel ruolo di punta centrale, ha realizzato la doppietta che ha regalato i tre punti agli uomini di Pioli. Contro i nerazzurri e i giallorossi si è trasformato in uomo assist: due per Zlatan Ibrahimovic e uno per Saelemaekers.

Rafael Leao con i suoi strappi, le sue accelerazioni, i suoi dribbling ha mostrato a tutti di che pasta è fatto. Le sue giocate, però, sono ancora dei lampi nel corso di una partita, in cui vive parecchie pause.

L’ex Lille è chiamato a non fermarsi e a crescere ulteriormente, cercando di essere sempre più continuo. Il Milan ci crede molto e come riporta Calciomercato.com, solo qualche mese fa ha rispedito al mittente una proposta del Wolverhampton.

Leao vuole prendersi definitivamente il Milan ma da oggi dovrà tornare a sudare, ancora di più, con il ritorno a disposizione di Ante Rebic, che non ha alcuna intenzione di lasciargli il posto. Un bel dualismo che non può che far bene al Milan.

