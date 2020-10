Milan, progetto San Siro presto in comune: la situazione

Milan e Inter hanno ripreso in mano il progetto per il nuovo stadio San Siro, dopo aver cercato di accontentare le richieste del Comune di Milano.

Il Milan e l’Inter continuano a lavorare per il nuovo Stadio San Siro. Come riferisce Calcio e Finanza, il club rossonero e quello nerazzurro hanno ripreso in mano il progetto, dopo aver cercato – per alcuni mesi – di accontentare le richieste del Comune di Milano.

Il primo passo importante verso il nuovo stadio è datato 29 ottobre 2019: via libera condizionato al primo studio di fattibilità del progetto. Una condizione legata alla riduzione delle volumetrie e alla rifunzionalizzazione dell’attuale San Siro.

Nelle scorse settimane il Sindaco Beppe Sala aveva dichiarato: “Stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter. Dal progetto capiremo quanta strada hanno fatto i due club per avvicinarsi alle indicazioni”. Milan e Inter stanno ora ultimando i documenti da presentare al Comune e nei prossimi giorni dovrebbero essere presentati.

DONNARUMMA: QUANTO MANCA?