Saelemaekers, gol e conferme in Milan-Roma: le pagelle dei quotidiani

Voti e pagelle ok per Alexis Saelemaekers, che in Milan-Roma 3-3 ha convinto. Oltre al gol segnato, anche tanta generosità in campo.

Nel 3-3 di Milan-Roma ha trovato la via del gol anche Alexis Saelemaekers, che ha realizzato il momentaneo 2-1. A inizio secondo tempo si è fatto trovare pronto in area giallorossa e ha calciato di potenza col destro sull’assist di Rafael Leao.

Una bella rete da parte dell’esterno belga, che si sta meritando il posto da titolare nella squadra rossonera. La partita di ieri sera a San Siro ha confermato quanto l’ex Anderlecht sia importante per Stefano Pioli, che continua a preferirlo a Samuel Castillejo.

Oggi i principali quotidiani sportivi hanno dato voti positivi a Saelemaekers nelle pagelle di Milan-Roma.

La Gazzetta dello Sport: «7. Si conferma tra le sorprese più belle di questo Milan senza macchia. Frizza in fascia, ma sa anche accentrarsi come come sul gol. Aiuto sostanzioso e costante a Calabria quando la Roma si affaccia».

Corriere dello Sport: «6,5. Si smarrisce nel primo tempo, si accende all’inizio della ripresa. Riporta in vantaggio il Milan con un ottimo inserimento in area. Fa centro quasi con un rigore in movimento».

Tuttosport: «6,5. Appartiene a quei giocatori che, pur non facendo mirabilie, ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. Sempre pronto ad aiutare i compagni, è puntuale all’appuntamento con il gol».

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, sondaggio per Lovato: il prezzo del Verona