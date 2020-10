Calciomercato Milan, assalto Manchester United per Calhanoglu

Il Manchester United vuole provare a soffiare al Milan Hakan Calhanoglu. Il numero 10 turco piace ai Red Devils, pronti a mettere sul piatto un ricco quinquennale

Non solo Gigio Donnarumma. La priorità in casa Milan è riuscire a blindare con un nuovo accordo anche Hakan Calhanoglu. Il contratto del turco, come quello del portiere classe 1999, scadrà il prossimo 30 giugno: troppo ghiotta per i big club europei per non approfittarne.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma nei prossimi giorni di novembre si dovrebbe tenere un incontro che si spera sia decisivo: al momento sembra esserci un’importante distanza tra le parti, con il Milan che avrebbe messo sul piatto 3 milioni di euro netti a stagione più bonus contro la richiesta di circa il doppio.

Serve, almeno, un altro nuovo confronto per riuscire ad accorciare le distanze. La volontà di Calhanoglu è di restare a Milano per vivere da protagonista i prossimi anni, magari in Champions League ma come detto le big sono alla finestra.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato degli interessamenti nostrani di Inter e Juventus ma attenzione alle sirene inglesi. Il Manchester United – come riporta stamani La Gazzetta dello Sport – avrebbe pronto un ricco quinquennale per il numero 10 turco. Occhio, in fine, anche alla pista che potrebbe portarlo in Spagna, dove ci sono tante squadre ad apprezzarlo.

