Calciomercato Milan, rinforzo in difesa dalla Premier League

Il Milan guarda pure in Premier League per migliorare il reparto difensivo di Stefano Pioli. Nel mirino ritorna Shkodran Mustafi dell’Arsenal.

Il Milan ha concluso l’ultima campagna acquisti senza acquistare un difensore centrale, nonostante i vari tentativi effettuati dalla dirigenza. Sono state intavolate più trattative, ma non hanno portato a nulla purtroppo.

Operazione rinviata, probabilmente alla sessione di calciomercato prevista per gennaio 2021. Paolo Maldini ha ammesso che il club ha speso meno di quanto avrebbe potuto nell’ultima finestra, dunque ci sarà la possibilità di fare qualche investimento in quella invernale.

Calciomercato Milan, idea Mustafi dell’Arsenal

Tra i giocatori presi in considerazione dal Milan per il futuro sembra esserci anche Shkodran Mustafi, 28enne centrale difensivo in scadenza di contratto a giugno 2021. Lo rivela Football London. Il tedesco intende rinnovare con l’Arsenal, dunque può partire già a gennaio oppure l’estate prossima a parametro zero.

I Gunners avevano proposto un prolungamento contrattuale al giocatore, il quale ha rifiutato. Il suo intento è di lasciare Londra e mettersi alla prova in un’altra squadra. Nella passata stagione era tornato titolare con l’arrivo di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal al posto di Unai Emery, poi c’è stato un infortunio al ginocchio e solo nell’ultima partita di Premier League contro il Leicester City è tornato in campo.

Arteta sarebbe contento del rinnovo del difensore tedesco e magari proverà a convincerlo, però l’ex Sampdoria appare determinato a dire addio ai Gunners, con i quali gioca dal 2016. Il Milan e altre società monitorano la sua situazione, pronte ad approfittare un’eventuale occasione di mercato favorevole.

