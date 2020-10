Ex Milan – Pato vicino a una nuova squadra: l’indizio social

Alexandre Pato sembra vicino a firmare per un nuovo club. L’ex Milan sui social network fa intendere che lo rivedremo in campo a breve. In Serie A?

Alexandre Pato potrebbe presto firmare per una nuova squadra. È rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza al San Paolo ed è desideroso di tornare in campo. Ha 31 anni e non intende smettere.

Sui social network l’attaccante brasiliano ha scritto “Soon” ovvero “presto” in una foto nella quale si vede un suo piede con addosso una scarpa da calcio, segnale che a breve dovremmo rivederlo in campo. Un accordo sembra essere stato raggiunto, anche se il club nel quale giocherà rimane un mistero.

Stando a quanto rivelato in Spagna da Don Balon, sarebbe vicina l’intesa tra Pato e il Genoa. La società ligure ha bisogno di un attaccante e nell’ultimo calciomercato aveva provato a prendere anche Mario Balotelli, altro svincolato. Adesso ha messo nel mirino il brasiliano e potrebbe arrivare presto la firma.

In Inghilterra danno anche il Birmingham City, squadra della Championship (Serie B inglese), interessato all’ex attaccante del Milan. Vedremo se nei prossimi giorni il futuro del Papero diventerà più chiaro. Sarebbe certamente interessante rivederlo in Serie A.

