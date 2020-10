Giacomelli e Nasca, stop dopo Milan-Roma: nuove conferme

Nicola Rizzoli, designatore AIA, intende fermare gli arbitri Piero Giacomelli e Luigi Nasca in seguito alla pessima direzione di Milan-Roma.

Prestazioni veramente pessime degli arbitri Piero Giacomelli e Luigi Nasca in Milan-Roma. Il primo dirigeva la partita sul campo, mentre il secondo si trovava nella sala VAR. Disastrosi entrambi.

I calci di rigore concessi alle due squadre erano inesistenti. Ismael Bennacer non aveva commesso fallo su Pedro e Gianluca Mancini non lo aveva fatto su Hakan Calhanoglu. Tra l’altro, il penalty a favore dei rossoneri è apparso come una compensazione per l’errore grave commesso in precedenza.

Non possono non esserci delle conseguenze per Giacomelli e Nasca dopo Milan-Roma. Oggi La Gazzetta dello Sport ha confermato che il designatore Nicola Rizzoli intende fermare entrambi per almeno due giornate. Lo stop dovrebbe protrarsi almeno fino a dopo la pausa per le Nazionali.

L’AIA non mira a infliggere una punizione vera e propria a Giacomelli e Nasca, la volontà è di effettuare un intervento mirato a far ritrovare la serenità dopo un arbitraggio negativo. Una pausa può essere di aiuto ad ambedue.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tatarusanu titolare in Milan-Sparta Praga, Pioli: “Ho fiducia”