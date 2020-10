Milan, Ferrari nuovo membro del Cda: “Un onore”

Il Milan ha annunciato oggi l’ingresso di un nuovo membro nel Consiglio di amministrazione: è Massimo Ferrari, che si è detto onorato e orgoglioso.

Nuovo ingresso nel Consiglio di Amministrazione del Milan. Oggi il club rossonero ha annunciato che Massimo Ferrari entra ufficialmente in società. Grande soddisfazione per il manager, che ha espresso su Twitter tutta la propria gioia: “Con grande onore entro a far parte del Milan. Motivo di orgoglio e di impegno per aiutare la squadra a raggiungere prestigiosi successi”.

Un nuovo arrivo in società che testimonia che il Milan è sempre in netta crescita e punta a migliorare giorno dopo giorno sotto tutti gli aspetti. Un nuovo volto che ha la voglia di incidere e a livello societario per riportare il Milan ai fasti di un tempo.

Con grande gioia e onore entro a far parte del CdA di @acmilan. Motivo di orgoglio ma soprattutto d’impegno per aiutare la squadra nel raggiungere grandi e prestigiosi successi #SempreMilan #Milan #MilanNelCuore #Milanistasinasce pic.twitter.com/VUddR5alMf — Massimo Ferrari 🇮🇹🇪🇺 (@mferrari961) October 28, 2020

BILANCIO MILAN: LE SVALUTAZIONI DI SILVA E PAQUETÀ