Milan, Krunic: “Sempre concentrato. Ibra il più forte”

Rade Krunic ha trovato la prima rete con il Milan nella gara contro il Celtic. Il bosniaco dovrebbe giocare titolare anche contro lo Sparta Praga domani sera.

Rade Krunic è rimasto al Milan dopo che per tutta la sessione di mercato è stato vicino all’addio. Il bosniaco ora vuole diventare un elemento importante per la squadra e il gol contro il Celtic è un determinante passo in avanti. L’ex centrocampista dell’Empoli si sta ritagliando uno spazio importante come trequartista atipico, in grado di portare tanta sostanza in aiuto alla mediana.

Intervistato da Sky Sport, Krunic ha fatto il punto sulla propria situazione e su quella del Milan: “Sono concentrato sul Milan, non ho mai pensato ad altro. All’Empoli giocavo di più, ma è meglio stare in una grande squadra. Mi adatto a seconda di ciò che vuole il mister, mi piacciono questi mezzi ruoli”. Il bosniaco si esprime poi su Ibrahimovic: “È il più forte di tutti anche mentalmente”.

PIOLI: “NON SOTTOVALUTIAMO LO SPARTA PRAGA”