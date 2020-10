Dalot, chance in Milan-Sparta: Pioli fa riposare un titolare

Diogo Dalot sarà nella formazione iniziale del Milan contro lo Sparta Praga in Europa League. Stefano Pioli fa rifiatare un terzino titolare.

Ha esordito contro il Celtic a Glasgow e Diogo Dalot stasera in Milan-Sparta Praga avrà una seconda chance da titolare. Rispetto al match in Scozia, però, dovrebbe agire sulla fascia sinistra e non su quella destra.

Stefano Pioli sembra intenzionato a dare un turno di riposo a Theo Hernandez, non brillantissimo ultimamente e probabilmente bisognoso di rifiatare. Ha sempre giocato finora ed è normale che l’allenatore pensi di metterlo in panchina stasera in Europa League.

Dalot avrà l’occasione di dimostrare che anche a sinistra può essere un’opzione. Il Milan lo ha preso affinché possa giocare su entrambe le fasce, anche se l’ex Porto ha sottolineato di voler costruire la sua carriera su quella destra. Ovviamente è a disposizione di Pioli e in passato gli è capitato di agire a sinistra, dove eventualmente può giocare pure Davide Calabria.

Il terzino bresciano sarà titolare anche in Milan-Sparta e partirà a destra. Da non escludere un cambio di corsia con Dalot a partita in corso se il laterale arrivato dal Manchester United dovesse incontrare qualche difficoltà di troppo a sinistra.

