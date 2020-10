Milan-Sparta Praga, probabili formazioni: Pioli fa turnover

Stefano Pioli farà qualche cambiamento per Milan-Sparta Praga di Europa League: scopriamo le probabili formazioni della partita di San Siro.

Stasera alle 18:55 il Milan riceve lo Sparta Praga a San Siro nella seconda giornata dell’Europa League 2020/2021. I rossoneri vogliono vincere per confermarsi a punteggio pieno nel girone H prima di affrontare il temibile Lille.

Ma anche la squadra ceca non andrà sottovalutata e Stefano Pioli alla vigilia del match ha avvisato i suoi ragazzi. Vietato prendere sottogamba questo impegno, molto importante per proseguire positivamente il cammino europeo e in generale la stagione. La coppa è un obiettivo di quest’anno e la fase a gironi va assolutamente superata.

Europa League, probabili formazioni Milan-Sparta Praga

Pioli per Milan-Sparta Praga farà qualche variazione di formazione rispetto a quanto visto contro la Roma. In porta confermato Ciprian Tatarusanu, la novità in difesa sarà l’impiego di Diogo Dalot a sinistra per far rifiatare Theo Hernandez. Il resto del reparto arretrato sarà completato da Davide Calabria, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli.

A centrocampo nuova chance da titolare per Sandro Tonali, che contro il Celtic non ha convinto ma che oggi vuole convincere. Affiancherà Ismael Bennacer in mediana, mentre Franck Kessie si accomoderà in panchina per riposare dopo le tante fatiche delle ultime partite.

Sulla trequarti sembra sicura la presenza di Samuel Castillejo sulla fascia destra al posto di Alexis Saelemaekers. Possibile che Pioli completi il settore con Rade Krunic e Brahim Diaz, come successo in Scozia. Ma non va escluso completamente un impiego di Rafael Leao a sinistra. Prima punta, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic.

EUROPA LEAGUE, MILAN-SPARTA PRAGA: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic (Diaz), Diaz (Leao); Ibrahimovic.

Sparta Praga (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celustka, Krejci; Travnik, Dockal, Pavelka; Hlozek, Julis (Kozak), Moberg.

