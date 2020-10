Milan-Sparta Praga, Rafael Leao: “Sento fiducia, segnare gol aiuta”

Rafael Leao felice per gol e vittoria in Milan-Sparta Praga 3-0 di Europa League. L’attaccante portoghese da prima punta ha giocato bene.

Rafael Leao protagonista in Milan-Sparta Praga 3-0 con il gol del raddoppio a San Siro. Subentrato a Zlatan Ibrahimovic, il portoghese si è fatto trovare pronto.

Queste le prime parole dell’attaccante a Sky Sport: “Quando il mister mi mette cerco di dare il massimo. Da punta sono più vicino alla porta e fare gol“.

L’ex Sporting Lisbona e Lille conferma la sua crescita rispetto alla passata stagione: “L’altro anno ero arrivato in un campionato e nuovo Paese, quindi avevo difficoltà. Adesso mi trovo bene e sento fiducia, quando segni hai ancora più fiducia nel riuscire a fare grandi cose“.

Ricorda Thierry Henry? Risponde così: “Un po’ sì, per il modo in cui corro“.

Stefano Pioli lo aiuta molto nel migliorare: “Il mister mi mostra i video con gli spazi nei quali posso scattare per fare meglio, facendo la differenza per la squadra“.

A Milanello si lavora in un’ottima atmosfera: “C’è fiducia nel gruppo e così è più facile fare le cose. Essere tanto giovani non mette pressione, il mister ci dice di divertici e fare ciò che sappiamo in campo“.

