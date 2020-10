Milan, Bennacer: “Bella vittoria, ora testa all’Udinese”

Ismael Bennacer ha postato sui propri profili social dopo la vittoria di ieri. Ma è già concentrato sulla prossima partita.

Ismael Bennacer è stato indicato come il migliore in campo del Milan. Ieri sera la stella dell’algerino ha brillato contro lo Sparta Praga, nel ruolo di direttore d’orchestra a centrocampo.

La conferma di un momento speciale per Bennacer, ormai leader assoluto in mediana. Il classe ’97, dopo una prima stagione di ambientamento, si è preso un posto da titolare fisso a suon di prestazioni gloriose.

Non solo i piedi, ma anche la testa e lo spirito di Bennacer fanno la differenza. Lo ha dimostrato l’ultimo messaggio social dell’ex Empoli, dopo la vittoria per 3-0 di ieri.

“Bella vittoria per 3-0 in Europa League. Ora spazio alla preparazione per il match di domenica” – ha scritto Bennacer, dando prova di grande maturità.

Il centrocampista ha già la testa puntata sulla sfida di Udine, dove il Milan dovrà confermare il momento positivo e mantenere il primo posto in classifica.

