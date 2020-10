Milan-Sparta Praga, Tonali convince: i voti dei quotidiani

Prestazione convincente e matura quella di Sandro Tonali. Il regista del Milan ieri è piaciuto e ha ottenuto diversi consensi.

Passi in avanti per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ieri è stato schierato dal 1′ minuto contro lo Sparta Praga, al fianco di Ismael Bennacer.

Se la prestazione dell’algerino è stata giudicata da tutti assolutamente fenomenale, per come ha gestito la linea mediana, Tonali ha comunque ottenuto consensi nonostante non abbia ancora il 100% della condizione atletica.

L’ex Brescia è stato valutato nella stessa identica maniera da tutti e tre i quotidiani sportivi nazionali. Voto 6,5 all’unanimità per Tonali dopo il match di Europa League.

La Gazzetta dello Sport sottolinea la sua forma ancora non eccellente, eppure “ottiene più o meno tutto, senza far stropicciare gli occhi. Un altro passo avanti verso la continuità”.

Il Corriere dello Sport si concentra sui numeri del match di Tonali: 96% di palloni giocati con precisione e ben dieci recuperi difensivi. “Tanta roba” – anche se l’avversario non ha dato grosso filo da torcere.

“Scampoli di classe” invece secondo il giudizio di Tuttosport. La prova al fianco di Bennacer è sospesa, visto che lo Sparta non rappresentava un ostacolo enorme. Ma le qualità di Tonali sono evidenti.

Il 6,5 è condiviso anche dal CorSera, che si aspettava qualcosa di più da Tonali. Ma intanto il classe 2000 ha messo altri preziosi minuti sulle gambe.

