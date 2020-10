Donnarumma, contatti Milan-Raiola: il punto su ingaggio e clausola

Il Milan e Mino Raiola sono in trattativa per il prolungamento del contratto di Gigio Donnarumma, che ha manifestato volontà di rinnovare.

Buone notizie da Milanello nella serata di ieri. Infatti, il club ha comunicato che Matteo Gabbia, Jens Petter Hauge e Gianluigi Donnarumma sono risultati negativi agli ultimi tamponi per il Covid-19.

Il talento norvegese e Gigio possono tornare in gruppo già oggi. Intanto Mino Raiola è a Milano e ha avuto dei contatti con la dirigenza rossonera. In ballo c’è il rinnovo di contratto del portiere campano, che va in scadenza a giugno 2021. Il Milan vuole trovare un accordo al più presto per blindare un elemento considerato fondamentale per il presente e per il futuro.

Il quotidiano Tuttosport spiega che la società rossonera è disposta ad aumentare l’ingaggio di Donnarumma da 6 a 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Raiola vorrebbe uno stipendio ancora più alto, però sa di non poter tirare eccessivamente la corda. Inoltre, l’agente ha promesso a Gigio che troverà un accordo con il Milan e non vuole certamente deluderlo.

C’è il nodo clausola di risoluzione da sciogliere. Raiola vorrebbe fissarla a 30-35 milioni legandola alla mancata qualificazione in Champions League, mentre il club intende stabilirla sui 50 milioni. Il Milan vorrebbe evitare di inserire tale clausola nel contratto, però è consapevole che non sarà semplice e dunque potrebbe accettarla alle proprie condizioni. Un accordo può essere trovato.

