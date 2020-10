Sportmediaset – Milan, Pioli ritrova due titolari: le ultime verso Udine

Le ultime informazioni di Sportmediaset in vista del match di domani tra Udinese e Milan, gara in cui torneranno due titolari.

Il Milan ritrova due calciatori a dir poco importanti in vista delle prossime gare. Si tratta di Gianluigi Donnarumma e Ante Rebic.

I due erano indisponibili per motivi diversi: il portiere è rimasto out una settimana per la positività al Covid, terminata ufficialmente ieri sera con il tampone negativo. Rebic invece ha dovuto aspettare la guarigione dopo la lussazione al gomito.

Entrambi, come riferisce Sportmediaset, saranno a disposizione di Stefano Pioli per la gara di domani contro l’Udinese. Donnarumma sarà titolare dal 1′ minuto tra i pali, inizierà invece in panchina Rebic, pronto a subentrare a gara in corso.

Previsti diversi cambi di formazione per Pioli rispetto al 3-0 sullo Sparta Praga. Torneranno dall’inizio i vari Theo Hernandez, Kessie, Calhanoglu e Saelamaekers.

Conferma in vista per Rafael Leao, che dovrebbe essere preferito dal 1′ minuto a Brahim Diaz e Castillejo. Sempre in attesa del ritorno al 100% della condizione di Rebic.

