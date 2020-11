Donnarumma c’è! Covid alle spalle, ma ora urge il rinnovo

Gianluigi Donnarumma oggi torna titolare nel Milan, ma c’è anche da risolvere la questione del rinnovo contrattuale.

Il Covid-19 è solo un brutto ricordo. Gianluigi Donnarumma ha superato la positività al terribile virus in circa una settimana, rendendosi già disponibile per il match di oggi.

Udinese-Milan vedrà dunque il portiere titolare tornare tra i pali, dando il cambio ad un Tatarusanu non così brillante come ci si aspettava dall’esperto rumeno.

I giorni di isolamento e di attesa sono terminati, con il classe ’99 che tornerà alla Dacia Arena a comandare la propria difesa, dall’alto dei suoi numeri pazzeschi. Il Milan, con Gigio in porta, ha subito una media di 1,1 gol a partita, senza di lui si sale a 1,7.

Ora però, come riporta la Gazzetta dello Sport, la priorità diventa un’altra. Donnarumma deve trovare l’accordo con il Milan per il tanto chiacchierato rinnovo di contratto.

Il portiere a breve sarà costretto a mettersi seduto al tavolo delle trattative. Giugno 2021 è ormai alle porte e se vuole davvero restare in rossonero dovrà dialogare con Maldini e Gazidis per prolungare l’accordo.

La sua volontà è chiara, così come quella del Milan che farà di tutto per blindarlo. Ma manca ancora qualcosa prima di brindare per il rinnovo. L’importante è non perdere tempo e risolvere la questione il prima possibile.

