Udinese-Milan 1-2, video gol e highlights: la sintesi della partita

Gli highlights di Udinese-Milan, il match della 6^ giornata di Serie A. 1-2 il risultato finale, Ibrahimovic ancora decisiva

Il Milan riprende la corsa in Serie A dopo il pareggio di lunedì scorso contro la Roma. Nel match delle 12.30 contro l’Udinese, valevole per la sesta giornata del campionato di calcio italiano, gli uomini di Stefano Pioli si sono imposti per 2 a 1.

A decidere la sfida è stato il solito Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese, reduce da tre doppiette in tre partite, non si ferma e realizza il gol della vittoria all’83’: a sette minuti dal termine, il centravanti di 39 anni ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro con una splendida rovesciata che ha battuto un incolpevole Musso.

La partita si era messa in discesa già al 18′ del primo tempo: il primo gol degli uomini di Pioli era arrivato con Franck Kessie. Una vera e propria sassata dell’ivoriano, che sfruttava al massimo un assist di Ibrahimovic, che aveva ricevuto da un lancio di Bennacer.

Nella ripresa, un errore di Alessio Romagnoli, causava il calcio di rigore, trasformato da de Paul. Gli ingressi in campo di Brahim, Tonali, Dalot e Rebic hanno dato una mano importante al Milan per l’assedio finale ma alla fine, come raccontato, è stata una magia di Ibrahimovic a decidere il match, che lancia il Milan sempre più in vetta alla classifica.

Arriva così il quinto successo in sei gare di campionato che porta Donnarumma e compagni a 16 punti. Momentaneamente sono ben 4 le lunghezze di vantaggio sul secondo posto occupato dall’Atalanta. Le attenzioni adesso, però, sono puntate su Napoli-Sassuolo, match in programma al San Paolo alle ore 18.00. Le squadre di Gattuso e De Zerbi sono affiancate a 11 punti e quelle che si potrebbero più avvicinare al Diavolo.

Udinese-Milan gli highlights del match

