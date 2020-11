Calciomercato Milan, spunta un nome nuovo per la difesa

C’è anche Anel Ahmedhodzic del Malmoe tra i giovani talenti che il Milan segue per rinforzare il reparto difensivo. Occhio al Chelsea, però.

Il Milan pensa all’acquisto di un nuovo difensore centrale nel mercato di gennaio, non è un mistero. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già riflettendo su alcuni profili, dopo i tentativi fatti nell’ultima sessione.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, tra i giocatori che piacciono alla dirigenza rossonera c’è anche Anel Ahmedhodzic. Il 21enne nazionale bosniaco è nato in Svezia e milita nel Malmoe. È la stessa squadra nella quale si è formato Zlatan Ibrahimovic, che a sua volta ha origini bosniache ma ha scelto la nazionale svedese.

Sulle tracce di Ahmedhodzic c’è anche il Chelsea, che secondo Expressen è pronto a offrire 8 milioni di euro per strapparlo al Malmoe. Per il giocatore, che va in scadenza a giugno 2023, pronto un contratto di cinque anni. I Blues fanno sul serio, pare.

Da vedere se il Milan si farà concretamente avanti per il giovane difensore bosniaco. Età, costi e talento lo rendono un profilo potenzialmente adatto al progetto rossonero. Tuttavia, Maldini e Massara hanno più nomi sul proprio taccuino. Potrebbero tornare di moda giocatori come Ozan Kabak dello Schalke 04, Kristoffer Ajer del Celtic e Mohamed Simakan dello Strasburgo.

