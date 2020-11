Calciomercato Milan – Thauvin opzione possibile: lo scenario dalla Francia

Il Milan spera ancora nell’opzione Florian Thauvin. L’esterno d’attacco del Marsiglia può lasciare il suo club nella prossima stagione.

Non è decaduta l’opzione Florian Thauvin per il Milan. L’attaccante francese sarebbe ancora considerato un possibile obiettivo in vista della prossima stagione.

Lo scrive oggi il quotidiano sportivo transalpino L’equipe. Il rinnovo contrattuale di Thauvin con il suo club, l’Olympique Marsiglia, appare sempre più lontano. In particolare alla luce delle ultimissime novità.

Pare che Thauvin abbia dettato le proprie condizioni per rinnovare con l’OM. L’attaccante classe ’93 vorrebbe un accordo a lungo termine (almeno un quinquennale) e con un ingaggio molto elevato.

Condizioni che il Marsiglia farà fatica ad accontentare, visti i problemi economici sorti nel club provenzale dopo l’emergenza Coronavirus.

Thauvin lascerà la Francia: Milan e Napoli in agguato

Dalla Francia fanno dunque sapere come le pretendenti al cartellino di Thauvin siano ancora in corsa, visto che all’80% il 27enne lascerà il proprio paese natale a fine stagione.

Il suo contratto attualmente è in scadenza a giugno 2021. Il Milan è sempre interessato al talentuoso calciatore, che può essere utilizzato sia come esterno offensivo, sia come attaccante centrale.

Ma non ci sono soltanto i rossoneri sulle tracce di Thauvin. Anche il Napoli potrebbe farci un pensierino, soprattutto se dovessero esservi cessioni nel reparto offensivo al termine della stagione attuale.

Senza dimenticare eventuali richiami dalla Premier League inglese per Thauvin, che in realtà ha già indossato la maglia del Newcastle in passato, senza però troppa fortuna.

I numeri e la carriera di Thauvin parlano per lui: dieci presenze in Nazionale maggiore, con la quale ha trionfato ai Mondiali 2018. Ma anche 227 gettoni in Ligue 1 conditi con ben 80 segnature. Niente male per uno dei calciatori più rapidi e tecnici del campionato d’oltralpe.

