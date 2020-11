Verso Milan-Lille, la probabile formazione rossonera: Rebic dal 1′?

Pioli in Europa League contro il Lille cambierà leggermente la formazione rispetto all’undici visto in Udinese-Milan. Chance per Rebic?

Archiviata la trasferta di campionato a Udine, il Milan è ora concentrato sul prossimo impegno di Europa League. La squadra di Stefano Pioli deve affrontare il Lille a San Siro e vuole vincere per allungare in testa alla classifica del gruppo H.

Rispetto alla partita contro l’Udinese, l’allenatore rossonero farà alcuni cambiamenti nella formazione iniziale. Probabilmente si rivedrà Diogo Dalot titolare, a fargli posto dovrebbe essere Davide Calabria. Per il resto difesa confermata con Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

Per quanto riguarda il centrocampo, possibile che venga riproposto Sandro Tonali dal primo minuto. Da vedere se al posto di Ismael Bennacer o di Franck Kessie. Più probabile che in panchina finisca l’algerino, anche perché la fisicità dell’ex Atalanta può essere importante per affrontare il temibile Lille.

Sulla trequarti Pioli dovrebbe lanciare titolare Ante Rebic, rientrato proprio nell’ultima giornata di campionato dopo diverse settimane di assenza. Per il croato pronto il suo ruolo consueto di esterno sinistro offensivo. Brahim Diaz scalpita per una nuova chance da titolare in Europa League e potrebbe prendere il posto di Hakan Calhanoglu. Per la fascia destra può essere confermato Alexis Saelemaekers se Samuel Castillejo non sarà al meglio dopo l’affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare Udinese-Milan.

EUROPA LEAGUE | MILAN LILLE | PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (Bennacer), Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu (Brahim Diaz), Rebic; Ibrahimovic.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ibrahimovic, il Milan non gli basta: l’ultimo desiderio di Zlatan