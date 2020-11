De Sciglio, elogi al Milan e a Ibrahimovic: “Un esempio”

Da Mattia De Sciglio arrivano parole positive nei confronti del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Il terzino della Juve, oggi a Lione, applaude.

Dopo le esperienze con Milan e Juventus, adesso Mattia De Sciglio è in prestito al Lione e punta a rilanciarsi. Il suo obiettivo è quello essere convocato da Roberto Mancini per l’Europeo 2021.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il terzino italiano ha così parlato del Milan capolista nella classifica del campionato Serie A: «Il Milan primo coi giovani è un esempio positivo per il campionato. Ripaga sempre costruire una squadra con un’età media così bassa».

De Sciglio ha speso parole di elogio anche per Zlatan Ibrahimovic, leader della squadra allenata da Stefano Pioli: «È sempre importante affidarsi a giocatori di grande esperienza come Ibra che di fatto fa da chioccia, dando l’esempio e i consigli giusti per migliorare» .

Il giocatore ancora di proprietà della Juventus si è espresso pure sulle tante critiche ricevute in questi anni: «Purtroppo i social permettono a tutti di insultare spesso dietro pseudonimi. Ho imparato a ignorare chi non merita attenzione. Spero Sarri non si sia fatto condizionare, ho perplessità su altre cose. Ne parlerò al momento opportuno».

