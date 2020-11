Milan-Lille, i convocati di Pioli: out Calabria, rientra Gabbia

Stefano Pioli ha diramato i convocati del Milan in vista del match contro il Lille. I rossoneri ritrovano due calciatori.

Il Milan oggi alle ore 21 se la vedrà con il Lille, per la terza sfida del girone di Europa League.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la suddetta partita, senza troppe sorprese. Come previsto non ci sarà Davide Calabria, fermato da un problemino muscolare.

Ritornano invece a disposizione due elementi precedentemente assenti. Si tratta di Matteo Gabbia, ormai uscito dal tunnel del Covid, e Samu Castillejo.

Ecco i 23 convocati di Milan-Lille:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarușanu.

Difensori: Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

