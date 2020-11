Calciomercato Milan, affare Ahmedhodzic: il prezzo del Malmoe

Anel Ahmedhodzic tra i prospetti che gli osservatori del Milan visionano in Svezia. Il Malmoe punta a fare una plusvalenza importante.

Nell’ultima finestra del calciomercato il Milan ha pescato alcuni giovani talenti dalla Svezia. Sono arrivati Wilgot Marshage, Emil Roback e Lukas Bjorklund. Tutti innesti per il settore giovanile.

Gli osservatori rossoneri continuano a guardare al Paese scandinavo e per il futuro valutano anche Anel Ahmedhodzic. Si tratta di un difensore centrale classe 1999 che milita nel Malmoe, squadra della città in cui è nato. Nonostante la trafila fatta nelle nazionali giovanili svedesi, ha poi scelto di vestire la maglia della nazionale maggiore della Bosnia-Erzegovina.

Oltre al Milan, anche il Chelsea è molto interessato ad Ahmedhodzic. Il Malmoe, allenato dall’ex attaccante rossonero Jon Dahl Tomasson, valuta circa 10 milioni di euro il proprio gioiello. Lo rivelano i colleghi di calciomercato.com, spiegando che una cessione a tale cifra rappresenterebbe un record per il club svedese.

Attualmente la vendita più onerosa effettuata dal Malmoe è ancora quella di Zlatan Ibrahimovic, passato all’Ajax nel 2001 per circa 8 milioni. Ahmedhodzic può superare l’attuale numero 11 del Milan, con il quale condivide la città di nascita e le origini bosniache. Per adesso il ragazzo è concentrato sull’attuale squadra, però non è insensibile alle sirene provenienti dall’estero.

