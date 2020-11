Serie A Femminile, Milan batte Napoli 2-1: decisiva Giacinti

La squadra rossonera femminile di mister Ganz ha disputato un’ottima gara oggi contro il Napoli nella settima giornata di campionato.

Dopo tre settimane di stop, è ripreso oggi il campionato di Serie A Femminile, con una gara subito molto affascinante.

Le ragazze del Milan sono state ospiti del Napoli. La squadra di mister Maurizio Ganz ha superato le azzurre per 2-1 in trasferta dopo un match dominato ma comunque combattuto.

Nel primo tempo super prova delle rossonere, in particolare di capitan Valentina Giacinti. La bomber del Milan realizza al 16′ il rigore del vantaggio, conquistato per un fallo di mano in area napoletana.

Nella ripresa, al 55′ minuto, ancora Giacinti sugli scudi: l’attaccante è abile a deviare in porta dopo un’uscita sbagliata del portiere Perez.

Il Milan gestisce bene fino al 85′, quando viene assegnato un generoso rigore anche al Napoli. Goldoni trasforma e porta il punteggio sull’1-2.

Successo di misura che riporta le rossonere in lizza per i primi posti, sperando sempre in una caduta della Juventus capolista.

