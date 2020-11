Calciomercato Milan, Duarte in partenza: ipotesi Serie B

Leo Duarte sembra non rientrare nei piani del Milan anche dopo il rientro. Il brasiliano può partire già a gennaio prossimo.

Tra gli elementi della attuale rosa del Milan considerati in esubero, c’è anche un difensore che non è mai riuscito ad esprimersi, tra infortuni e scelte tecniche.

Si tratta di Leo Duarte, stopper brasiliano acquistato dal Flamengo nell’estate 2019, per circa 11 milioni di euro.

Duarte è ritornato in gruppo da qualche settimana, dopo quasi un mese di isolamento dovuto al contagio da Coronavirus. Ma nonostante sia a disposizione, mister Pioli sembra poco attratto dall’idea di rilanciarlo in prima squadra.

L’ipotesi di una sua partenza a gennaio prende sempre più piede. Il classe ’96 potrebbe lasciare il Milan per far posto ad un altro innesto in difesa nella sessione di riparazione.

Intanto il portale Seriebnews lancia l’ultima sorprendente notizia: Duarte potrebbe partire in prestito ed accettare una destinazione nella serie cadetta.

Due club si sono già mossi in tal senso. Si tratta di Empoli e Frosinone, entrambe squadre a caccia della promozione in Serie A. In arrivo le due offerte per il prestito almeno fino al termine della stagione.

Toccherà al brasiliano decidere se accettare o meno la B come futura destinazione per rilanciarsi.

LEGGI ANCHE -> CALENDARIO MILAN, 10 GARE IN UN MESE