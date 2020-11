Gli highlights di Milan-Verona, il posticipo della 7^ giornata di Serie A. I rossoneri trovano il pareggio con una rimonta, segna Ibrahimovic nel finale.

L’Hellas Verona parte a mille con due occasioni create in pochissimi minuti. Al quinto minuto, però, arriva la rete dell’1-0: la firma è di Barak che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spinge in rete un pallone vagante, nulla da fare per Donnarumma. Il Milan ha una buona reazione, ma sui piazzati continua a soffrire molto. E su un altro calcio d’angolo arriva anche il 2-0, stavolta con un tiro da fuori di Zaccagni deviato sfortunatamente da Calabria. Il Milan non si scompone e continua a proporre gioco, fino al gol del meritato 2-1: ottimo inserimento di Kessie che devia la palla e finisce in rete. Si va al riposo con il risultato di 2-1 a sorpresa in favore del Verona.

Il Milan inizia bene il secondo tempo con subito Rebic in campo al posto di Saelemaekers. Insieme a Leao e Ibrahimovic, il croato crea densità nell’area di rigore avversaria e i tre provano a scambiarsi spesso la palla per far saltare le marcature strette dei difensori avversari. Poco dopo l’ora di gioco arriva un’occasione colossale per il Milan: fallo su Kessie in area, è rigore ma Ibrahimovic fallisce ancora. Si tratta del secondo penalty di fila sbagliato dallo svedese. Ibrahimovic si fa perdonare nei minuti finali quando, di testa, segna il gol del 2-2 e riesce finalmente a superare Silvestri.

Milan-Verona, gli highlights del match

