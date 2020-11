Milan Femminile, colpo di mercato: ingaggiata Veronica Boquete

Veronica Boquete nuovo rinforzo del Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz e secondo nella classifica del campionato Serie A 2020/2021.

Il Milan ha ufficializzato un colpo di mercato importante per la propria squadra femminile. Il club rossonero ha tesserato Veronica Boquete.

Si tratta di una centrocampista offensiva che è anche la migliore realizzatrice nella storia della Nazionale spagnola. Indosserà la maglia numero 87. Per la formazione di Maurizio Ganz, ora seconda in classifica in Serie A, un rinforzo importante.

Bienvenida @VeroBoquete 👋🏻🇪🇸 Centrocampista offensiva, migliore realizzatrice nella storia della Nazionale spagnola, Verónica è l’ultimo rinforzo per le rossonere di Mister Ganz e vestirà la maglia numero 87! 🔴⚫️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/xMbtaOoA0Z — AC Milan (@acmilan) November 9, 2020

