Milan, si ferma ancora Romagnoli: i tempi di recupero

Prima del match di ieri contro il Verona, il Milan ha perso per un altro stop muscolare Alessio Romagnoli, proprio capitano.

Brutte notizie per la difesa del Milan. Ieri, prima del fischio d’inizio del match con il Verona, si è nuovamente fermato Alessio Romagnoli.

Un problema muscolare sorto durante il riscaldamento per il capitano rossonero, che ha dovuto lasciare spazio a Matteo Gabbia in extremis.

Stavolta si tratta di un risentimento al flessore della coscia, uno dei più classici infortuni muscolari. Nelle prossime ore Romagnoli svolgerà i consueti test di controllo per valutare l’entità del danno.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport si dovrebbe trattare di stiramento del flessore, un infortunio che comporta almeno 15-20 giorni di stop, ma molto dipenderà dalla condizione muscolare generale del numero 13 milanista.

Romagnoli in tal caso sarà costretto certamente a saltare gli impegni della Nazionale italiana, ma sarebbe a rischio anche per le delicate sfide contro Napoli e Lille di fine novembre.

L’importante è che non si tratti di lesione, come accaduto la scorsa estate, quando Romagnoli si fermò durante Spal-Milan per un serio infortunio al polpaccio. In quel caso il difensore fu costretto a ben tre mesi di stop.

