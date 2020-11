Theo Hernandez “sprecone” in Milan-Verona: le pagelle dei quotidiani

Le valutazioni di Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport sulla prestazione di Theo Hernandez in Milan-Verona di campionato.

Non una delle serate migliori per Theo Hernandez quella di Milan-Verona 2-2. Al terzino sinistro rossonero vengono imputati alcuni errori nel corso della partita di San Siro.

Innanzitutto non aver impedito a Ceccherini di colpire di testa sul corner dal quale è nato il vantaggio veronese, poi due gol mancati tra primo e secondo tempo. Per il resto la prestazione dell’ex Real Madrid non è stata negativa, soprattutto difensivamente, ma pesano quegli episodi nelle valutazioni.

Theo Hernandez, voti e pagelle in Milan-Verona

Di seguito riportiamo le pagelle di Theo Hernandez in Milan-Verona redatte dai tre principali quotidiani sportivi italiani.

La Gazzetta dello Sport: «5,5. Non è brillante come al solito, e capita da diverse settimane. Ma qualche fuga in avanti fa sperare il Milan. Peccato che si mangi un gol quasi fatto».

Corriere dello Sport: «6. Su primo gol del Verona si fa battere sullo stacco da Ceccherini. In attacco non sa nemmeno lui come fa a sbagliare due gol a tre metri dalla porta. Però non smette mai di attaccare».

Tuttosport: «5. Continua il momento di flessione. Davanti si vede raramente e quando ci arriva non è lucido».

