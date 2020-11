Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: il Manchester United pronto al colpo

Il Manchester United è pronto a mettere a segno il colpo Hakan Calhanoglu a costo zero. I Red Devils intenzionati a far firmare un pre-accordo al turco già nel mese di gennaio

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu tiene in ansia il Milan. Il contratto del turco va in scadenza il prossimo giugno e un accordo per il prolungamento non è stato ancora trovato. Questi giorni, dedicati alle Nazionali, saranno certamente un’occasione importante per la dirigenza per continuare a trattare con l’entourage del numero 10.

Maldini continua a mostrarsi fiducioso così come per il rinnovo di Donnarumma ma sembra esserci distanza tra domanda e offerta. Calhanoglu ha dato priorità al Milan ma nel frattempo continuano a susseguirsi le voci che vogliono il Manchester United fortemente interessato a lui.

Pre-accordo a gennaio

I Red Devils – riporta TodoFichajes – sarebbero pronti a far firmare un pre-accordo all’ex Bayer Leverkusen già nel mese di gennaio. Il club inglese non ha problemi a soddisfare le richieste di Calhanoglu, mettendo sul piatto un ricco contratto quadriennale.

Il Milan ha ancora qualche settimana di tempo per riuscire a trovare un accordo e per non perdere a zero un calciatore fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, che piace tanto anche in Italia, a Juventus, Inter e Napoli.

