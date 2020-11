Calciomercato Milan, colpo Icardi: Leonardo fa chiarezza

Il nome di Mauro Icardi è stato nuovamente accostato al Milan negli ultimi giorni. Leonardo ha così parlato del futuro del centravanti argentino, destinato a restare al Psg

Negli ultimi giorni il nome di Mauro Icardi è tornato prepotentemente in orbita Milan. L’attaccante – secondo i rumors – sarebbe desideroso di far ritorno in Italia e più precisamente a Milano, sponda rossonera.

Il ds del Psg, Leonardo, rispondendo ad alcune domande dei i tifosi francesi, si è espresso anche in merito all’ex centravanti dell’Inter:

“Abbiamo ottenuto in prestito un giocatore che ha segnato 25 gol a stagione. Lo abbiamo osservato bene e abbiamo deciso di confermarlo. Tutti erano d’accordo: l’opzione era di 70 milioni e siamo riusciti ad ottenere uno sconto.

Solo perché un giocatore è infortunato non significa che non sarà importante nei prossimi 5 anni. E lui è stato già importante, nel corso di tutta la scorsa stagione, anche se ha giocato meno nella Final-8 di Champions”.

