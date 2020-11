Danimarca, casi di Covid: Kjaer non è in isolamento

Simon Kjaer è volato in Danimarca con la propria Nazionale, ma spuntano casi di Covid certamente proeccupanti.

I problemi causati dal Covid-19 colpiscono tutto il mondo del calcio. Anche in Danimarca si rischia un focolaio, secondo le ultime informazioni.

La Nazionale maggiore danese avrebbe già riportato alcuni casi di positività. In particolare, secondo il comunicato della Federcalcio scandinava, sono risultati contagiati i calciatori Martin Braithwaite e Robert Skov.

Anche un massaggiatore della Danimarca è risultato positivo, dunque posto in isolamento con altri elementi del gruppo-squadra.

Fortunatamente per il momento Simon Kjaer non sembra essere a rischio contagio. Il difensore del Milan non è stato posto in isolamento, visto che ha avuto pochissimi contatti con i compagni di nazionale e resta in attesa di ulteriori responsi.

Chi considerava gli impegni attuali delle Nazionali in tempo di Covid più dannosi che altro non aveva così torto…

LEGGI ANCHE -> TUTTI PAZZI PER THURAM, ANCHE IL MILAN