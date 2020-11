Lapadula già idolo in Perù: benedizione dallo sciamano

Lapadula è volato in Perù per giocare per la prima volta con la Nazionale sudamericana. Ecco come è stato accolto a Lima.

Gianluca Lapadula ha deciso: giocherà con la Nazionale peruviana, visto che le origini del calciatore provengono dal bellissimo paese sudamericano.

L’ex Milan è stato convocato dal c.t. del Perù per i prossimi match internazionali, contro Cile e Argentina, validi per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Come riporta Sky, Lapadula è stato accolto come una star al suo arrivo a Lima, capitale peruviana. Centinaia di persone in aeroporto lo hanno atteso ed elogiato in maniera a dir poco vistosa.

Mazzi di fiori, fotografie, canti e balli per il centravanti del Benevento. Ma il massimo è stato raggiunto con la presenza di un noto sciamano del posto, che ha organizzato un rito appositamente per benedire l’esordio di Lapadula con il Perù. Un vero profeta in patria.

