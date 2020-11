“I am Zlatan”, il film su Ibrahimovic: uscirà nel 2021

Uscirà a breve nelle sale il film su Zlatan Ibrahimovic, tratto dal libro sulla vita del campione svedese riguardo la sua vita.

La Lucky Red, nota casa di distribuzione cinematografica, ha annunciato la realizzazione e l’uscita nel 2021 di un film dedicato alla vita di Zlatan Ibrahimovic.

“I am Zlatan” sarà il titolo del biopic, tratto dal libro autobiografico già edito qualche anno fa e realizzato dallo stesso campione svedese.

Scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz e diretto da Jens Sjogren, il film tratterà gli anni di crescita e maturazione di Ibra, fin dai tempi in cui era un ragazzino voglioso di sfondare nel mondo del calcio, fuoriuscito dalla periferia di Malmoe.

Ad interpretare il futuro attaccante due attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti (fino ai 23 anni). Lo stesso Ibrahimovic è stato chiamato in causa come consulente diretto per tutta la durata delle riprese.

Ad autunno 2021 “I am Zlatan” dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche italiane. Una storia interessante che mostrerà la crescita e l’evoluzione di uno dei calciatori più forti e seguiti degli ultimi 30 anni in Europa.

