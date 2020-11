Calciomercato Milan, nuova pretendente dalla Spagna per Calhanoglu

Hakan Calhanoglu piace anche in Liga spagnola. Oltre ai club inglesi anche quelli iberici sulle tracce del 10 milanista.

Fa già gola a molti Hakan Calhanoglu, fantasista del Milan che nell’ultimo anno solare è letteralmente sbocciato, diventando uno dei calciatori più importanti del campionato italiano.

Il suo contratto non ancora rinnovato, attualmente in scadenza a giugno 2021, lo rende un pezzo pregiato e appetibile sul mercato, come operazione a costo zero.

In attesa di trattare direttamente con lui e il suo agente Gordon Stipic il prolungamento, in casa Milan si registra l’inserimento di una nuova pretendente.

L’Atletico si inserisce per Calhanoglu

Dopo i rumors arrivati dall’Inghilterra, con in primis Manchester United e Arsenal interessate al turco, il quotidiano iberico AS svela il tentativo di un altro club.

Si tratta dell’Atletico Madrid, che starebbe seguendo Calhanoglu e sarebbe anche pronto a formulare un’offerta contrattuale per il calciatore classe ’94.

La squadra di Diego Simeone fa sul serio, almeno secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna. Un elemento come Calhanoglu potrebbe completare il tridente offensivo con Joao Felix e Luis Suarez, donando ancor più inventiva e tecnica alla fase offensiva dei ‘colchoneros’.

Tutto dipenderà dalle trattative ormai prossime per il rinnovo con il Milan. Paolo Maldini ha fatto sapere di aver già avviato i contatti con l’entourage di Calhanoglu, ma la strada da percorrere è piuttosto tortuosa.

Il turco chiede almeno 6 milioni di euro per rinnovare, il Milan non vorrebbe fare follie. La volontà primaria di Calhanoglu resta sempre la permanenza in rossonero. Ma è impossibile non farsi tentare dall’idea di giocare in un top club della Liga spagnola.

