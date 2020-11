Calciomercato Milan, Bennacer interessa a un top club inglese

Ismael Bennacer è tra i talenti più interessanti del Milan e ci sono big europee che lo osservano con interesse. Manchester City su tutte.

Il centrocampo del Milan può contare su una coppia ben assortita composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer. L’ivoriano forte fisicamente e l’algerino più tecnico.

Le doti da regista dell’ex Empoli non sono passate inosservate ai top club europei. Più volte nei mesi scorsi sono circolate voci di mercato riguardanti l’interessamento di squadre come Paris Saint-Germain e Manchester City. Ma la società rossonera non ha minimamente aperto all’ipotesi di cessione del giocatore.

Manchester City su Bennacer: il Milan vuole tenerlo

Secondo quanto spiegato da Sport Witness, a Pep Guardiola piace ancora molto Bennacer. Non viene escluso un nuovo tentativo per provare a portare Bennacer al Manchester City. Nel contratto del centrocampista algerino c’è una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro e i citizens potrebbero sfruttarla nell’estate 2021.

Il Milan punta a trattenere Bennacer e un’eventuale qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un argomento utile per favorire la sua permanenza. Inoltre, è possibile che verso fine stagione l’agente si faccia avanti per discutere di un aumento dell’ingaggio e nella trattativa la dirigenza rossonera potrebbe cercare di togliere la clausola di risoluzione o di fissarla a una cifra maggiore.

Per adesso il Milan ha altre priorità, come i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Sono le questioni più spinose per la dirigenza, che entro fine 2020 vuole arrivare a firmare con entrambi i giocatori.

