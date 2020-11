Atletico Madrid vigile su Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan. Diego Simeone apprezza il centrocampista offensivo turco.

Per il Milan rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu si sta rivelando difficile. C’è distanza tra offerta e domanda per quanto riguarda l’ingaggio.

Il club rossonero è disposto ad aumentare lo stipendio attuale da 2,5 milioni di euro netti annui, ma non a portarlo a 5-6 milioni. L’agente Gordon Stipic ha fatto questo tipo di richiesta e servirà trattare ancora per raggiungere un accordo. Gennaio 2021 si avvicina e la società di via Aldo Rossi deve cercare di arrivare alla firma prima della fine dell’anno.

Calciomercato Milan, Atletico Madrid su Calhanoglu

Questa situazione di stand-by consente ad altre squadre di pensare al colpo Calhanoglu. Nella prossima sessione di mercato il centrocampista offensivo turco potrebbe partire per un prezzo più basso del suo reale valore. Altrimenti, si può liberare a parametro zero nell’estate 2021. Quest’ultima eventualità il Milan vuole assolutamente scongiurarla e anche lo stesso giocatore non farebbe una bella figura a lasciare il club gratis.

Tra le società che monitorano con attenzione la situazione di Calhanoglu c’è l’Atletico Madrid. Il Corriere dello Sport conferma le voci giunte ieri della Spagna che davano Diego Simeone molto interessato a mettere le mani sul numero 10 del Milan. Un calciatore che apprezza da tempo e che nel 2020 è finalmente “esploso” con la maglia rossonera.

L’Atletico Madrid è pronto ad approfittare della situazione, se Calhanoglu e il Milan non dovessero trovare un’intesa sul rinnovo del contratto. Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno fare il possibile per strappare il sì all’agente Stipic e ad Hakan.

