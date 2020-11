Pobega brilla nello Spezia: il piano del Milan per il futuro

Il Milan osserva la crescita di Tommaso Pobega, in prestito allo Spezia. Giù 2 gol in 6 presenze in Serie A, il giocatore vuole convincere Paolo Maldini.

Nei piani iniziali era prevista la sua permanenza al Milan, ma poi il club ha preferito cederlo in prestito per fargli fare esperienza in Serie A. Ci riferiamo a Tommaso Pobega, che è approdato allo Spezia dopo la buona stagione in Serie B con il Pordenone.

Il centrocampista triestino all’esordio nella massima divisione italiana sta facendo bene. Ha messo insieme sei presenze in campionato, cinque delle quali da titolare, e ha anche segnato due gol (contro Juventus e Benevento). Mister Vincenzo Italiano ha deciso di dargli fiducia e lui la sta ripagando con buone prestazioni.

Il Milan sta osservando le prestazioni di Pobega ed è soddisfatto del buon rendimento che sta avendo. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, il club rossonero punta sul 21enne per il futuro. Prima di cederlo in prestito (con diritto di riscatto e contro-riscatto) gli ha rinnovato il contratto fino a giugno 2025, segnale della fiducia in lui.

Stefano Pioli lo ha apprezzato durante la preparazione estiva, però in accordo con la società ha preferito mandarlo a giocare con continuità altrove. Al Milan avrebbe avuto poco spazio, mentre allo Spezia è già riuscito a diventare un titolare. L’esperienza nella squadra ligure sarà utile per un ritorno a Milanello al termine della stagione.

Pobega sogna di tornare al Milan per essere protagonista. È cresciuto nel settore giovanile rossonero, che ha lasciato solo dalla stagione 2018/2019 per iniziare a maturare esperienza in prestito. Superata positivamente l’avventura in Serie C con la Ternana, ha convinto anche in Serie B con il Pordenone e ora punta a fare lo stesso in Serie A con lo Spezia. Paolo Maldini osserva…

