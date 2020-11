Tesser: “Pobega è già da Milan. Potrebbe fare l’esterno”

Le parole di Tesser su Tommaso Pobega, l’uomo del momento. L’allenatore ha detto che per lui è già da Milan.

Dopo l’ottimo inizio in campionato con lo Spezia, Tommaso Pobega si è preso anche l’Under 21 con la doppietta di oggi. Il centrocampista sta dando le risposte che il Milan aspettava. Stefano Pioli ne ha apprezzato le qualità nel ritiro estivo, ma ha preferito comunque mandarlo via in prestito per dargli continuità. Scelta che si sta rivelando azzeccatissima.

Attilio Tesser lo ha allenato l’anno scorso al Pordenone e, in un’intervista a Minuti di Recupero, ha parlato delle sue potenzialità e anche del suo ruolo. Secondo l’esperto allenatore, Pobega è già da Milan: “Ha le qualità per vestire, un giorno, quella maglia. Ovviamente va aspettato e deve continuare a divertirsi con lo Spezia, crescendo ogni giorno”.

Ecco dove Tesser lo vede nell’attuale 4-2-3-1 di Pioli: “Forse da esterno e non da mediano, proprio perché, ripeto, come tempi d’inserimento senza palla è uno dei migliori che ho allenato. Intanto me lo godo allo Spezia e faccio il tifo per lui”.