Calciomercato Milan, Castillejo può partire: scelto il sostituto

Samuel Castillejo potrebbe fare ritorno nella Liga, il Milan ha già in mente il rimpiazzo per rinforzare la fascia destra offensiva di Stefano Pioli.

Il Milan nel mercato di gennaio 2021 interverrà per migliorare la squadra, ma non dovrebbe limitarsi all’acquisto di un difensore centrale. Infatti, potrebbe arrivare anche un esterno destro offensivo.

Il rendimento di Samuel Castillejo in questa stagione non sta convincendo. Non a caso lo spagnolo è sceso nelle gerarchie di Stefano Pioli, perdendo il posto da titolare a favore di Alexis Saelemaekers. E adesso si parla anche di una possibile cessione nella prossima finestra invernale del calciomercato.

Calciomercato Milan, via Castillejo per Thauvin?

Castillejo piace in Spagna, dove sembra essere il Siviglia la squadra più interessata al momento. In Andalusia ritroverebbe Jesus Suso, già suo compagno al Milan. Il rientro nella Liga potrebbe essere la soluzione ideale in caso di addio al club rossonero.

Per sostituire l’ex Villarreal, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un nome chiaro in mente: Florian Thauvin. Il 27enne esterno francese va in scadenza di contratto con il Marsiglia a giugno 2021 e non intende rinnovare. Il Corriere dello Sport conferma che al Milan piace moltissimo, ma la prima richiesta di ingaggio degli agenti ha un po’ “spaventato”: 5 milioni di euro netti a stagione.

La dirigenza del Milan spera l’entourage di Thauvin cali le proprie pretese. L’ex Newcastle United per caratteristiche sarebbe un rinforzo ideale per la squadra di Stefano Pioli. Ha maturato una buona esperienza e porterebbe molta qualità sulla fascia destra offensiva. Un innesto che, però, può arrivare solamente a condizioni economiche compatibili con il bilancio rossonero.

