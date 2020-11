Calciomercato Milan, Maksimovic piace anche in Francia

Nikola Maksimovic è finito nel mirino del Milan. Il difensore del Napoli ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e piace anche ad altre squadre. La situazione

Nella lunga lista di difensori che sta seguendo il Milan c’è anche il nome di Nikola Maksimovic. Il centrale del Napoli rappresenta certamente un’occasione, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il giocatore piace alla dirigenza rossonera e potrebbe vestire il rossonero già a gennaio per una cifra più che abbordabile, vicina agli 8 milioni di euro.

Sul difensore, però, come raccontato nelle scorse ore, ci sarebbe anche l’Inter. Le due milanesi non sono le uniche sulle tracce dell’ex Torino, che piace anche all’estero. Maksimovic – come si legge su ‘Le10Sport’ – è, infatti, un obiettivo anche del Marsiglia.

Il calciomercato del Milan torna dunque ad incrociarsi con quello dei francesi: i rossoneri – ormai ve lo stiamo raccontando da tempo – sono sulle tracce di Florian Thauvin, che ha un accordo con l’OM fino al prossimo giugno. In funzione di un possibile approdo dell’esterno a Milano, nei giorni scorsi si è parlato anche di un Castillejo verso la Francia.

LEGGI ANCHE: GIALLO OSIMHEN