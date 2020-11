Calciomercato Milan, sogno Szoboszlai: due volte è stato vicino

Dominik Szoboszlai non è scomparso dal radar del Milan, che già in passato aveva provato a prenderlo. Da non escludere un terzo tentativo.

In questi giorni il nome di Dominik Szoboszlai è stato accostato nuovamente al Milan. Il talento ungherese era già stato oggetto di trattative in passato, ma poi non è approdato in rossonero.

L’ottimo inizio di stagione con Red Bull Salisburgo e Ungheria hanno confermato il suo valore. Diverse società hanno messo il giocatore nel mirino in vista nella prossima finestra del calciomercato. Anche quella di via Aldo Rossi può pensare a un ritorno di fiamma.

Mercato Milan, nuovo tentativo per Szoboszlai?

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Szoboszlai è stato vicino al Milan due volte:

quando c’era Zvonimir Boban a volerlo fortemente in rossonero;

Il trasferimento non si è mai concretizzato, però la dirigenza rossonera non ha perso di vista il 20enne centrocampista offensivo. Le sue prestazioni con Red Bull Salisburgo e Ungheria sono state molto apprezzate in questo inizio di stagione.

Nell’attuale contratto di Szoboszlai è presente una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, un prezzo che fa gola a diversi club. L’agente Matys Esterhazy ha smentito accordi con il Lipsia, altra squadra di proprietà della Red Bull e ritenuta in pole position nella corsa al calciatore.

Il talento classe 2000 piace anche in Premier League e nella Liga. Ci sarà grande lotta per assicurarselo, perché molti intravedono in lui un top player del futuro. Già adesso sta dimostrando tanto tra campionato austriaco, Champions League e Nazionale. Essendo giovane, possiede ancora molti margini di miglioramento.

Per il Milan si tratterebbe di un grande colpo, soprattutto se divenisse complicato trattenere Hakan Calhanoglu. Com’è risaputo, il numero 10 rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e senza rinnovo potrebbe partire già a gennaio. Un addio a parametro zero sarebbe una grossa beffa.

